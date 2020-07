Carsten Spohr wird Interims-CFO

Nun stellt sich erneut die Frage nach der zukünftigen Leitung der Finanzabteilung. Zunächst übernimmt jetzt erst einmal Konzernchef Carsten Spohr das Vorstandsressort „Digital und Finanzwesen“. Schon nach Svenssons Rücktritt hatte er Teile des Finanzressorts übernommen, in erster Linie die Verantwortung für Investor Relations.



Allerdings heißt es diesmal, dass dies „interimistisch“ geschehe. Damit deutet sich ein Sinneswandel an. Möglicherweise könnte die Lufthansa als nächstes wieder einen echten Finanzer als CFO bekommen. Dem Finanzmanagement wird in den nächsten Jahren eine hohe Bedeutung zukommen, ist die Airline nach der Staatsrettung doch mit einem zweistelligen Milliardenbetrag verschuldet und muss hohe Zinskosten bezahlen.



Für den Ex-Telekommunikationsmanager Dirks könnte hingegen es wieder in seine Stammbranche zurückgehen. Seit 2007 war er Chef der Mobilfunker E-Plus und KPN. Nach der Übernahme von E-Plus durch Telefónica Deutschland rückte er in den Vorstand dieses Konzerns auf. Von 2015 bis zu seinem Wechsel zur Lufthansa im Jahr 2017 war er auch Präsident des Branchenverbands Bitkom.



michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de