Benteler-CFO geht während der Restrukturierung

Um bei der Restrukturierung mehr Zug reinzubringen, haben die Paderborner daher vor rund dreieinhalb Wochen Arno Haselhorst zum CRO berufen – dem „Manager Magazin" zufolge auf Drängen der finanzierenden Banken. Das Transformationsprogramm gemeinsam mit Haselhorst voranzutreiben, dürfte eine der Hauptaufgaben des neuen CFO werden, der ebenfalls von den kreditgebenden Banken gesucht werden soll.



Und noch eine knifflige Aufgabe wird den künftigen Finanzchef bei Benteler erwarten: Benteler ringt derzeit um seine Refinanzierung. Das Unternehmen ist mit rund 2 Milliarden Euro stark verschuldet. Der Großteil der Schuldenlast entfällt dabei auf Schuldscheine, die zusammengenommen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen.



Benteler prüft nach eigener Aussage mögliche KfW-Kredite in Deutschland. Dies dürfte jedoch schwierig werden, da Benteler eine Holding in Salzburg hat. Wie „DerTreasurer“ berichtete, sollen die führenden Banken, darunter die Commerzbank, die DZ Bank, LBBW, NordLB und die österreichische Erste Bank, auch schon unruhig geworden sein.



Die Verhandlungen mit den Banken könnten noch Monate dauern, daher würden sogar einige der Institute in Erwägung ziehen, Kredite unter par zu verkaufen, so der Bericht. Zudem hätten die Gläubiger auch schon eine Schar an Beratern mandatiert, darunter die Investmentbank Rothschild sowie die Kanzleien Ashurst und White & Case. Der neue Benteler-CFO wird voraussichtlich an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen müssen.



