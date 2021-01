Bilfinger-CFO Christina Johansson wird Interims-CEO

Bilfinger-CFO Christina Johansson bekommt vorübergehend eine Beförderung: Sie übernimmt die CEO-Aufgaben von Tom Blades, der den Industriedienstleister überraschend verlässt. Wie Bilfinger am Dienstagabend mitteilte, will sich der britische Vorstandschef aus persönlichen Gründen zurückziehen. Zudem wollte der 64-Jährige seinen im Juni auslaufenden Vertrag angesichts seines Alters ohnehin nicht verlängern, heißt es.



Blades zieht sich allerdings mit sofortiger Wirkung aus dem Tagesgeschäft zurück, und nicht erst Ende Juni. Die Schwedin Johansson „übernimmt interimsweise die Aufgaben der Vorstandsvorsitzenden und Arbeitsdirektorin unter Beibehaltung ihrer derzeitigen Funktionen“, heißt es in der Mitteilung. Im Sinne eines reibungslosen Übergangs will Blades den Mannheimern weiterhin unterstützend zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat will sich in den nächsten Monaten mit einer langfristigen Nachfolgelösung beschäftigen.