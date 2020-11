Übernahmegerüchte treiben Bilfinger-Aktie erneut an

Steht Bilfinger vor der Übernahme durch Finanzinvestoren? Am Markt sorgte die Fantasie um einen möglichen M&A-Deal zumindest für einen Run auf die Papiere des SDax-Unternehmens. Im frühen Handel schnellten die Titel zeitweise um 16 Prozent auf 20,20 Euro nach oben. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie aber 44 Prozent an Wert eingebüßt. Von den Höchstständen – über 90 Euro im Jahr 2014 – sind die Papiere des gebeutelten Industriedienstleisters weit entfernt.



Die niedrige Bewertung scheint das Interesse von Finanzinvestoren geweckt zu haben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Insider berichtet, soll sich der Infrastrukturkonzern selbst zum Verkauf gestellt haben, nachdem mehrere Private-Equity-Häuser an die Mannheimer herangetreten sein. Unter den Kaufinteressenten soll sich unter anderem die US-Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD & R) befinden, hieß es. Dem Medienbericht zufolge soll Bilfinger bereits die Bank Perella Weinberg als Berater mandatiert haben.



Die Informationen decken sich mit einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Diese hatte bereits im Oktober über Transaktionsaktionsgespräche in einem sehr frühen Stadium berichtet, was ebenfalls zu Kursausschlägen geführt hatte. Allerdings fielen die Papiere kurz darauf schon wieder – bis jetzt. Auf FINANCE-Nachfrage wollte Bilfinger die Marktgerüchte nicht kommentieren.