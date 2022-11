Noch-Ceconomy-CFO Wieser hat einen neuen Job

Florian Wieser, derzeit CFO bei Ceconomy und Media Markt Saturn, wechselt in die Immobilienbranche. Der Immobilienvermittler Engel & Völkers gab bekannt, dass Wieser ab März 2023 neuer CFO bei den Hamburgern wird. Sein Vorgänger, Thilo von Trotha, verlässt das Unternehmen nach mehr als zwanzig Jahren auf eigenen Wunsch.

Bei Engel & Völkers, die mehrheitlich in Händen des Private-Equity-Investors Permira liegen, wird Wieser als Finanzchef für Corporate Finance, M&A, Accounting & Taxes und Controlling sowie für Legal & Compliance zuständig sein. „Die große Markenbekanntheit und das internationale Netzwerk von Engel & Völkers bieten beste Voraussetzungen, um weitere Marktanteile zu erschließen und nachhaltig zu wachsen“, begründet Wieser seinen Wechsel zu dem Immobiliendienstleister.

Wieser verlässt Ceconomy zum Jahresende

Wieser ist seit Ende 2018 CFO bei Media Markt Saturn, seit Mai 2021 zudem CFO von Ceconomy. Der Diplom-Kaufmann studierte zunächst an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar sowie in Cleveland (USA) und im spanischen Bilbao. Von 2007 bis 2011 war er für das Beratungsunternehmen Stern Stewart & Co tätig, bevor er zur Metro wechselte. Dort hatte er verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich inne.

Im Jahr 2017 ging er zu Media Markt Saturn, wo er zunächst für die Region „South“ (Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Niederlande) zuständig war, bevor er im Jahr 2018 CFO der deutschen Landesgesellschaft wurde.

Bei Ceconomy lief es in den vergangenen Monaten holprig. Ende Juli musste Wieser eine Gewinnwarnung bekanntgeben, weil das Unternehmen mit 30 bis 90 Millionen Euro weniger Vorsteuergewinn (Ebit) als im Vorjahr rechnete. Das Unternehmen leidet unter der Konsumzurückhaltung der Kunden durch die Energiekrise und die Inflation. Die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr zeigen, dass der Konzern am oberen Ende der angepassten Prognose landen wird.

Spekulationen, Wiesers Weggang könnte nicht ganz freiwillig gewesen sein, wies das Unternehmen zurück. Wieser habe dem Unternehmen bereits vor einiger Zeit signalisiert, er wolle sich beruflich verändern, hieß es bei Bekanntgabe der Personalie von Ceconomy im September. Seine Nachfolge übernimmt Kai-Ulrich Deissner, der von der Deutschen Telekom kommt und den Posten ab Februar 2023 übernimmt.

Thilo von Trotha war mehr zwanzig Jahre CFO bei Engel & Völkers

Wieser folgt bei seinem neuen Arbeitgeber auf den langjährigen Finanzchef Thilo von Trotha, der seit 2002 die Finanzen verantwortet. Er verlässt das Unternehmen Ende Februar, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

„Ich danke Thilo von Trotha für den herausragenden Beitrag, den er in den vergangenen 20 Jahren als CFO für Engel & Völkers geleistet hat“, sagt der Vorstandsvorsitzende Sven Odia. „Unter seiner Verantwortung wurden wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt. Wir wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute für seine neuen Pläne.“

Von Trotha studierte Wirtschaftswissenschaften in Bonn, Berlin und London. Seine Karriere begann er 1997 als Berater bei McKinsey. Im Jahr 1999 wechselte er in die Immobilienbranche und verantwortete von 1999 bis 2001 die Finanzen bei PropertyGate.com (heute: Immonet). Wohin es von Trotha zieht, ist noch nicht bekannt.

Engel & Völkers erwartet Umsatzsteigerung

Engel & Völkers verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 nach eigenen Angaben in allen Märkten steigende Umsätze. Die Courtage-Umsätze stiegen weltweit um rund 17 Prozent auf 649,5 Millionen Euro, im Vorjahr waren es im ersten Halbjahr 565,5 Millionen Euro. Weltweit vermittelte der Konzern Objekte im Wert von mehr als 19 Milliarden Euro. Das Unternehmen rechnet „auch für die verbleibenden Monate in 2022 mit einer Steigerung des Umsatzes”, so Konzernchef Sven Odia.