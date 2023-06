CFO-News: Allianz, Generali, SMS Group

Allianz und AGCS tauschen Finanzexperten

Die Allianz Group besetzt Positionen im Finanzbereich neu: Dabei werden Oskar Buchauer und Claire-Marie Coste-Lepoutre ihre Jobs tauschen. Konkret wird Coste-Lepoutre ihren Posten als Finanzchefin der Tochtergesellschaft Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) mit Wirkung zum 1. September an Buchauer übergeben. In dieser Funktion wird er künftig für die Finanzen sowie die Ressorts Rechnungswesen, Treasury & Steuern, Aktuariat, Compliance, Finance Solutions, Global Performance Steering und Risikomanagement verantwortlich sein.

Seine Vorgängerin Coste-Lepoutre wird hingegen auf die Gruppenebene wechseln und Buchauers Rolle als „Head of Allianz Group Actuarial, Planning and Controlling and Group Chief Actuary” antreten. Damit ist sie künftig für alle Geschäftsbereiche der Allianz Gruppe in strategischer und finanzieller Sicht verantwortlich. In ihren Verantwortungsbereich fallen dann unter anderem Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management. Coste-Lepoutre wird in dieser Funktion eng mit dem Allianz-CFO Giulio Terzariol zusammenarbeiten.