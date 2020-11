CFO-News: BLG Logistics, Swisscom, Das Futterhaus

CFO-Wechsel auch bei Swisscom: Anfang März 2021 wird Eugen Stermetz die Finanzgeschicke in Bern übernehmen. Wie das Schweizer Telekommunikations- und IT-Unternehmen mitteilte, folge Stermetz auf Mario Rossi, der das Unternehmen verlassen werde. Rossi hatte den CFO-Posten seit 2013 inne und wolle sich künftig auf Mandate in der Wirtschaft konzentrieren. Sein Nachfolger ist eine interne Lösung: Der gebürtige Österreicher Stermetz ist seit März 2012 in verschiedenen Positionen für die Gesellschaft tätig, unter anderem als CFO Beteiligungen. Seit Dezember 2018 ist er Group Treasurer der Swisscom.

Neben seinem BWL-Studium an der Universität St. Gallen promovierte Eugen Stermetz an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Danach startete er seine berufliche Karriere als Berater für die Boston Consulting Group, hiernach folgten verschiedene CFO-Positionen in der IT- und Pharmabranche.