Neuer CFO übernimmt bei geretteter Selecta

Der neue CFO übernimmt ein bestelltes Feld: In der vergangenen Woche gab Selecta die erfolgreiche Durchführung der Anfang September angekündigten Rekapitalisierung bekannt. Wie FINANCE bereits berichtete, hatte der angeschlagene Konzern seinen Gläubigern ein komplexes Rettungskonzept vorgelegt. So schoss Mehrheitseigner KKR im Rahmen des Deals 125 Millionen Euro hartes Eigenkapital nach. Weitere 50 Millionen Euro hatte der Private-Equity-Investor bereits im März als „Super Senior Liquidity Facility“ zugesagt. Dafür erhielt KKR eine spezielle Form von Vorzugsaktien („Preference Shares“) einer neugeformten Holding („Holdco“) in Luxemburg. Volumen: 175 Millionen Euro.



Zudem überarbeitete Interims-Finanzchef Andreas Schneiter die Passivseite des Unternehmens deutlich. Für drei Anleihen im Wert von 865 Millionen Euro, 375 Millionen Euro und 250 Millionen Schweizer Franken konnte er mit einer „substantiellen Zahl der Gläubiger“ ein Lock-up-Agreement abschließen. Ziel war es, die Bonds über das Sanierungsverfahren „Scheme of Arrangement“ in neue Titel umzutauschen, die erst 2026 fällig werden – zwei Jahre später als die derzeitigen Papiere.



Auch hat Selecta eine Second Lien Note über 240 Millionen Euro begeben, deren Kupon von 10 Prozent bis Januar 2023 endfällig ist. Danach haben die Gläubiger die Wahl zwischen einer jährlichen Zinszahlung oder der weiteren Anhäufung der Zinsen.