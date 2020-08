CFO-News: C&A, Schaltbau, Paladino Insurtech

Zum Jahreswechsel wird Birgit Kretschmer Finanzchefin von C&A. Mit ihrem Wechsel bleibt Kretschmer der Retail-Branche treu: Aktuell ist sie noch als Senior Vice President in der Finanzabteilung des Sportartikelherstellers Adidas tätig und verantwortet die Themenbereiche Corporate & Supply Chain Finance. Davor war sie bei Adidas unter anderem als CFO Market Europe tätig.

Ersetzen wird Kretschmer CFO Ralf Senden, der erst im September 2019 bei C&A startete und somit lediglich ein Jahr die Finanzen des Modeunternehmens verantwortete. Damals trat er in die Fußstapfen des langjährigen C&A-Finanzchefs Tjeerd van der Zee, der 30 Jahre lang für das Modeunternehmen tätig war. Senden will Karriereoptionen „außerhalb von C&A erkunden“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

Doch nicht nur die Stelle des CFO wird neu und mit einer Frau besetzt: Giny Boer soll zum Jahresbeginn 2021 neue CEO von C&A werden.