CFO-News: Dehn, HSV, Ecclesia

Florian Bohlmann übernimmt die Finanzleitung bei Dehn

Veränderungen im Vorstand von Dehn: Das Elektrotechnikunternehmen hat Florian Bohlmann mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum neuen Finanzvorstand berufen. In seiner neuen Funktion leitet der der CFO die Bereiche Recht, Compliance, Risikomanagement, IT und Datenschutz. Die Ressorts Controlling, Rechnungswesen, Treasury und Steuern verantwortet Bohlmann bereits seit 2016 in der Position des kaufmännischen Leiters. Vor seiner Zeit bei Dehn war Bohlmann bei dem Holzverarbeiter Pfleiderer tätig, wo er unter anderem die Leitung des Unternehmens-Controlling innehatte.