CFO-News: Gelita, Hep, Scalable Capital

Der ehemalige Firmenkundenvorstand der ING in Deutschland, Martin Krebs, ist neuer Finanzchef beim Fintech Scalable Capital. Bei dem Münchener Robo Advisor bildet Krebs gemeinsam mit den beiden Gründen Florian Prucker und Erik Podzuweit die Geschäftsführung. „Scalable Capital gehört für mich zu den spannendsten Fintechs in Europa. Ich freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte mit fortzuschreiben“, ließ Krebs bei seinem Einstieg wissen.



Seit seinem Abgang bei der ING im März 2019 sitzt Martin Krebs unter anderem im Aufsichtsrat des M-Dax-Unternehmens Hypoport. Dieser Tätigkeit will der ehemalige Banker auch als CFO von Scalable Capital nachgehen.