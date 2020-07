CFO-News: Universal-Investment, Lufthansa, ABB Deutschland

Das Fintech Sonect hat den ehemaligen McKinsey-Mann Patrick Kamm zu ihrem ersten CFO und Head of Operation ernannt. Der Ex-Finanzvorstand von McKinsey Schweiz und CFO des Schweizer Fintech MoneyPark soll beim 2016 gegründeten Startup die internationale Expansion vorantreiben, hieß es in einer Mitteilung.



Beim Münchener Finanzdienstleister VVO Haberger ist die Ehefrau von CEO und Firmengründer Andreas Haberger, Eva Haberger, als CFO in den Vorstand berufen worden. Laut Unternehmensmitteilung kümmert sie sich bereits seit 15 Jahren im Hintergrund um die Bereiche Finanzen und Recht.



Beim Holzmaschinenbauer Weinig tritt Axel Steiger ab 1. Juli die Nachfolge des langjährigen Finanzvorstands Gerald Schmidt an. Der 47-Jährige wird in Tauberbischofsheim den Bereich Finanz- und Rechnungswesen verantworten.



Bei der Leipziger Strombörse EEX hat Finanzchefin Iris Weidinger aus persönlichen überraschend ihren Rückzug zum 30. Juni bekannt gegeben. In seiner Sitzung am 25. Juni 2020 habe der Aufsichtsrat ihrem Wunsch entsprochen und dem Aufhebungsvertrag zugestimmt, teilte das Unternehmen mit. Bis zur Neubesetzung der Stelle wird CEO Peter Reitz die Aufgaben übernehmen.



Beim Versicherer VHV hat Sebastian Stark am 1. Juli das Finanzressort übernommen. Der 39-Jährge ist seit 2014 für den Hannoveraner Versicherer tätig und kümmerte sich seit Januar 2019 als Vorstandsmitglied um das zeitgleich neu geschaffene Ressort Risk & Solvency. Mit der Ernennung des Betriebswirtschaftlers werden die beiden von ihm verantworteten Bereiche zu einem Ressort Finanzen und Risikomanagement zusammengeführt, ließ das Unternehmen mitteilen. Stark übernimmt die Nachfolge von CFO Peter Rainer, der in den Ruhestand geht.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de