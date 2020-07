CFO-News: Verifort Capital, DF Deutsche Forfait, Villeroy & Boch

Nach seinem Studium steigt Markus Warncke 1996 bei Daimler-Benz ein, wo er zunächst als Prüfungsleiter und später als Teamleiter in der Konzernrevision tätig ist. 2001 wechselt er zu Villeroy & Boch, wo er sich in den folgenden Jahren über mehrere Führungspositionen im Finanzbereich zum CFO hocharbeitet. Zunächst ist er für die Bereiche Konzernrevision und M&A zuständig, anschließend ist er bis 2007 mit Dienstsitz in Utrecht (Niederlande) verantwortlich für Finanzen und Administration im Geschäftsfeld Wellness und Armaturen.



In den folgenden Jahren ist er nacheinander als Leiter Konzern-Treasury, Group Financial Controller und schließlich Leiter Finanzen tätig, bis er zum CFO berufen wird. Seit Januar 2015 verantwortet er die Ressorts Controlling, Finanzen, Steuern, IT, Einkauf, Immobilien und Revision bei Villeroy & Boch.