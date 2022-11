Die Hall of Fame der CFOs des Jahres

Jetzt sind es 18 CFOs des Jahres, und der diesjährige Neuzugang ist erneut eine Finanzchefin. Am gestrigen Mittwochabend wurde während der Structured FINANCE in Stuttgart die CFO des Jahres 2022 ausgezeichnet: Emese Weissenbacher, die CFO von Mann+Hummel. Sie erhielt den Preis für die Transformationsprozesse – auch im Sinne von Green Finance – , die sie bei dem Automobilzulieferer erfolgreich angestoßen hat.

Erster Preisträger war im Jahr 2005 der damals 38-jährige Alan Hippe, der den Autozulieferer Continental zurück in den Dax geführt hatte. Danach gewann seine Karriere erst richtig an Fahrt, heute ist Hippe CFO des Schweizer Pharmariesen Roche. Spätere CFOs des Jahres waren unter anderem Melanie Kreis, Stephan Sturm, Konstantin Sauer und Matthias Zieschang. Sie alle sind Mitglieder einer erlesenen Gruppe. Dies sind alle CFOs des Jahres von 2005 bis 2022.

CFO des Jahres 2022 – Emese Weissenbacher

Die 57-jährige Emese Weissenbacher ist dem Autozulieferer Mann+Hummel schon lange treu: 1994 startete sie ihre Karriere dort zunächst als Praktikantin in der Personalabteilung und arbeitete sich über die Jahre nach oben, bis sie 2015 zur CFO des Konzerns befördert wurde.

In ihrer langjährigen Zeit bei Mann+Hummel begleitete sie den Transformationsprozess vom Autozulieferer zum Filtrationsspezialisten. Zudem verankerte sie das Thema Nachhaltigkeit fest in der Finanzabteilung des Unternehmens: 2017 platzierte sie den ersten grünen Schuldschein in der Unternehmensgeschichte und machte Mann+Hummel damit sogar zum weltweit ersten Automobilzulieferer mit einer grünen Finanzierung. Im August 2022 fädelte sie bereits die vierte grüne Finanzierung ein.

Die gebürtige Ungarin, die 1986 mit ihrem Mann aus den diktatorischen Verhältnissen in Rumänien nach Deutschland floh, engagiert sich außerdem als Mentorin für jüngere Mitarbeiter und Frauen, die Führungspositionen anstreben. Weissenbacher ist selbst zweifache Mutter.

CFO des Jahres 2021 – Melanie Kreis

Die in Tübingen, New York und Bonn ausgebildete Physikerin wurde 2016 mit einer bemerkenswerten Liste von Erfolgen und Karrierestationen erste Finanzchefin der Deutschen Post. Seit ihrem Einstieg bei dem Dax-Konzern im Jahr 2004 arbeitete sie an wichtigen Projekten im M&A-Team des Unternehmens und als Leiterin des Konzern-Controllings. Ihre Feuertaufe als CFO bestand sie als Finanzchefin von DHL Express, einer Schlüsselsparte des Bonner Weltkonzerns, bevor sie dann als Arbeitsdirektorin in den Konzernvorstand aufrückte und in dieser Rolle 2014 mit einem vielgelobten Kompromiss einen brisanten Arbeitskampf im Bereich der Brief- und Paketzustellung entschärfte. Als sie 2016 Konzern-CFO wurde, galt sie als die naheliegende interne Kandidatin für diesen Posten.

Und sie lieferte, und das gleich auf mehreren Feldern: In intensiver Kleinarbeit verankerte sie einen Fokus auf Cashflow tief in der gesamten Unternehmensorganisation. Nur wenige Jahre später begann sich dies in einer immer stärker werdenden Cash-Generierung der Deutschen Post niederzuschlagen. Die von Analysten und Investoren viele Jahre lang beanstandete Lücke zu wichtigen Wettbewerbern wurde geschlossen, die Post-Aktie entwickelte sich zum Outperformer.

Gleichzeitig trieb Melanie Kreis die Digitalisierung der Finanzabteilung sowie die Einführung von ESG-Standards und -Messverfahren voran. Intern überzeugt sie mit großer sozialer Kompetenz. „Melanie Kreis vereint alles, was eine moderne Finanzchefin ausmacht“, urteilte die Chefredaktion von FINANCE.