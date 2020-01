CFO-News: Ziehl-Abegg, DHZB, Adelholzener

Der Softwareanbieter Ebertlang hat seine Geschäftsführung erweitert. Marcus Zeidler ist demnach im Januar als CFO und Chief Operations Officer (COO) in die Geschäftsführung des Unternehmens mit Sitz in Wetzlar berufen worden. Dort soll er ab sofort die Bereiche Finance und Operations verantworten, wie Ebertlang mitteilte. Zuvor war Zeidler in leitenden Positionen bei dem Kamerahersteller Leica tätig.



Matthias Tomasetti ist in die Geschäftsführung der Allgäuer Traditionsbrauerei Meckatzer berufen worden. Der 51-Jährige ist bereits seit zehn Jahren als Kaufmännischer Leiter und Prokurist für Meckatzer tätig. In seiner neuen Funktion verantwortet Tomasetti künftig die Logistik, den Einkauf, das Personalwesen sowie den kaufmännischen Bereich.



Der Schweizer Süßmittelhersteller Evolva ernennt André Pennartz zum neuen CFO. Er kommt vom Medizintechnik-Unternehmen Danaher Corporation wo er als Director Finance Transformation für die Region EMEA beschäftigt war.



Der Versicherungsvermittler Blau Direkt erweitert seine Geschäftsführung und macht Kerstin Möller-Schulz zur CFO. Die 46-Jährige soll ab dem 1. Februar unter anderem die rechtliche und finanzielle Neustrukturierung des Unternehmens begleiten. Zuvor war Möller-Schulz fünf Jahre bei dem Hamburger Versicherungsmakler Von Rauchhaupt & Senftleben tätig.