CFO Roland Vogel verlässt Hannover Rück nach 30 Jahren

In den folgenden Jahren arbeitet Vogel in unterschiedlichen Positionen bei den Hannoveranern, darunter auch als Zentralbereichsleiter Finance and Accounting. Im Jahr 2009 wird Vogel zum Finanzvorstand und stellvertretenden Vorstand ernannt. Seit 2011 ist der CFO auch ordentliches Vorstandsmitglied.



Während seiner Zeit bei der Hannover Rück hat Vogel den Konzern unter anderem durch die Finanzkrise gesteuert und auf die Versicherungsrichtlinie Solvency II vorbereitet, so die Hannover Rück. Zudem habe er erheblich dazu beigetragen, den „Wert und das Ansehen der Hannover Rück für alle Stakeholder zu steigern“.