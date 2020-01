Cropenergies-CFO Stephan Meeder rückt auf den Chefposten

Als Hersteller von Bioethanol profitiert Cropenergies nach eigenen Angaben von deutlich höheren Erlösen aus dem Geschäft mit erneuerbarem, klimaschonenden Ethanol. Das lasse die Ethanolpreise ansteigen, was sich bei Cropenergies bemerkbar mache. Der Umsatz der Mannheimer stieg demnach in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 ((1. März 2019 bis 30. November 2019) im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 668 Millionen Euro.



Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdoppelte sich im Vergleichszeitraum auf knapp 102 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres von 19 auf 70 Millionen Euro an. Daraus errechnet sich für den Vergleichszeitraum eine operative Marge von 10,5 Prozent. Noch im Vorjahr betrug diese 3,2 Prozent.



