Euromicron entlässt CFO Bettina Meyer nach Insolvenzantrag

Die Abberufung ist in der Tat ungewöhnlich, denn Meyers Vertrag wäre ohnehin in Kürze ausgelaufen. Wie Euromicron noch Mitte November mitteilte, werden Meyers Bestellung sowie ihr Vertag „vereinbarungsgemäß mit Wirkung zum 31. März“ enden. Bis zum Jahresende werde sie ihre bisherige Aufgabe mit „unverändertem Aufgabengebiet weiterhin vollumfänglich“ wahrnehmen, so Euromicron damals. Ab Anfang des neuen Jahres sollte sie dann eigentlich ihre Aufgaben schrittweise an neue Kollegen übergeben sowie die noch laufenden Rechtsangelegenheiten betreuen. Meyer verantwortet die Ressorts Finanzen, Recht, Personal, Bilanzierung/Controlling, IR und Einkauf.



Ebenfalls auffällig ist, dass Euromicron in der knapp gehaltenen Mitteilung keine Dankesworte für Bettina Meyers Leistungen ausspricht. Noch im November dankte Euromicron ihr „für ihr langjähriges Engagement und ihren hohen persönlichem Einsatz für den Erhalt des Unternehmens und der Gruppe als Ganzes“ – insbesondere „in der bisherigen Struktur in wirtschaftlich und finanziell schwierigen Zeiten“.



Bettina Meyer war im April 2015 zur Sprecherin des Vorstands berufen worden, nachdem sie mehr als zehn Jahre lang die Rechtsabteilung geleitet hatte. Meyer war damals ein „schweres Erbe“ angetreten, wie es das Unternehmens im November selbst bezeichnete. 2015 war Euromicron wegen eines Bilanzskandals in die Schlagzeilen geraten. CEO Willibald Späth musste sein Amt niederlegen, wenig später folge Bettina Meyer als Nachfolgerin.