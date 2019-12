Henkel macht Eigengewächs Marco Swoboda zum CFO

Auch das Geschäft von Henkel bewegt sich seit einiger Zeit seitwärts. Wie die im November veröffentlichten Neunmonatszahlen zeigen, liegt der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres bei 15 Milliarden Euro, das liegt nur leicht über dem Vorjahresniveau. Organisch verzeichnete das Unternehmen hingegen kaum Wachstum.



Vor allem die Segmente Adhesive Technologies und Beauty Care sorgten zuletzt für einen leichten Umsatzrückgang. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug in den ersten neun Monaten dieses Jahres knapp 2,3 Milliarden Euro, das entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von etwas mehr als 4 Prozent.



Wieder Schwung in das Unternehmen und die Geschäftsentwicklung zu bringen, dürfte nun auch in das Aufgabenportfolio des neuen CFO Marco Swoboda fallen – vielleicht sogar schon bald mit einem neuen M&A-Deal. Wenngleich es ein riskanter Deal wäre, wird Henkel seit einiger Zeit Interesse an der Haarpflegemarke Wella nachgesagt. Erst kürzlich kauften die Düsseldorfer in dem Segment zu und übernahmen die US-Haarpflegemarke Devacurl.



olivia.harder[at]finance-magazin.de