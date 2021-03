Mahle-CFO Michael Frick wird Interims-CEO

Um die Kosten des Automobilzulieferers drastisch zu senken fährt CFO Frick bei Mahle seit zwei Jahren einen knallharten Sparkurs. So mussten bereits 7.400 Mitarbeiter gehen, mehr als 7.600 weitere Stellen bei dem Konzern stehen derzeit noch zur Disposition, jede vierte davon in Deutschland. Dafür steht das Stiftungsunternehmen in der Öffentlichkeit stark in der Kritik.



