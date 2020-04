Osram macht Kathrin Dahnke zur Finanzchefin

Während Ingo Bank nun die Post-Merger-Integration von Osram in dem AMS-Konzern begleiten und die hohe Verschuldung der Österreicher durch die Übernahmefinanzierung senken muss, wird Kathrin Dahnke die Integration auf der Seite von Osram verantworten. Dort fällt in ihren Aufgabenbereich auch die Kommunikation mit dem neuen Mehrheitsaktionär AMS – eine neue Konstellation.



Zudem liegt es in der Verantwortung der Finanzchefin, den von ihrem Vorgänger eingeleiteten Sparkurs weiterzufahren. Mit Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2020 (Stichtag Ende Dezember) gab Ingo Bank im Februar bekannt, Osram wolle seine Kosten im Zeitraum von 2018 bis 2022 um bis zu 300 Millionen Euro senken. Das sind rund 80 Millionen Euro mehr als der Konzern zuvor geplant hatte.



Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Osram schrumpfte im vergangenen Geschäftsjahr, das bei Osram im September endet, um 66 Prozent auf 176 Millionen Euro. Auch hier wird die die Aufgabe von Kathrin Dahnke sein, für Stabilität zu sorgen.