Süss Microtec holt Cornelia Ballwießer als CFO

Der Halbleiterzulieferer Süss Microtec bekommt eine neue CFO: Cornelia Ballwießer wird ab 1. Juli den Posten der Finanzvorständin übernehmen, ihr Vorgänger Oliver Albrecht verlässt das Unternehmen. Albrecht wird bereits zum 30. April auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden, sein Vortrag endet zu dem Zeitpunkt.

Ballwießer kommt von dem börsennotierten Automobilzulieferer Progress-Werk Oberkirch, wo sie derzeit noch als CFO tätig ist. Das Amt hatte die 57-Jährige im November 2020 übernommen. Zuvor war Ballwießer seit 2014 als Finanzchefin bei dem Automobilzulieferer Hirschmann Car Communications tätig gewesen.

Ballwießer bringt fast 30 Jahre Industrie–Erfahrung mit

Begonnen hatte die Managerin ihre Karriere 1995 bei dem Mischkonzern Viag (heute ein Teil von E.on), dort leitete sie ab 1998 das konzernweite Rechnungswesen. 2001 wechselte sie in die Zuliefererindustrie zu Leoni, wo sie mehr als zehn Jahre lang als Bereichsleiterin das Konzern-Controlling und -Reporting verantwortete.

Süss-Aufsichtsratschef David Dean hob in einer Mitteilung Ballwießers „Kapitalmarkterfahrung und ein großes Know-how in global agierenden Industrieunternehmen“ hervor. Sie sei „bestens geeignet, um das Unternehmen in seiner Wachstumsphase und bei der weiteren Verbesserung der Profitabilität zu unterstützen“. Bis Ballwießer ihr CFO-Amt im Juli antritt, übernehmen CEO Bernd Schulte und COO Thomas Rohe die Rolle kommissarisch.

Über den Weggang des scheidenden CFOs Oliver Albrecht sagte Aufsichtsratschef Dean: „Oliver Albrecht hat das Finanzressort in den vergangenen dreieinhalb Jahren souverän geführt und maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Profitabilität und Liquidität von Süss Microtec deutlich verbessert haben. Außerdem hat er wichtige strukturelle Veränderungen erfolgreich umgesetzt, beispielsweise die Schließung des Produktionsstandorts in den USA.“

Süss Microtec legte 2022 Rekordzahlen vor

Bei dem Unternehmen, das Geräte und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt anbietet, läuft es aktuell wirtschaftlich gut. Für 2022 konnte Süss Microtec Rekordzahlen vorlegen, der Umsatz stieg um 13,6 Prozent auf rund 299 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte um 10,2 Millionen Euro auf 32,8 Millionen Euro, damit kam Süss Mircotec auf eine Ebit-Marge von 11,0 Prozent – nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Die Marge beinhaltet jedoch zwei Sondereffekte, bereinigt um diese sinkt die Ebit-Marge auf 9,9 Prozent.

Auch die Aktionäre goutieren die Performance des Unternehmens, die Süss-Aktie liegt mit 25,50 Euro am heutigen Donnerstagnachmittag auf einem Zwölf-Monats-Hoch und in der längerfristigen Betrachtung rund doppelt so hoch wie noch 2020. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum in ähnlicher Größenordnung wie 2022.