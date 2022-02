Toom Baumarkt macht M&A-Experten Martin Czoske zum CFO

Der Finanzchef von Toom Baumarkt, Niko Johns, räumt seinen CFO-Posten. Nach Angaben des Unternehmens beendet er seinen Vertrag „aus persönlichen Gründen“ zum 30. April 2022 vorzeitig. Johns, der seit Januar 2019 der Finanzvorstand der Rewe-Tochter Toom ist, hat sich für einen Branchenwechsel entschieden.

CFO Niko Johns wechselt zu Bega Gruppe

Künftig arbeitet der 50-Jährige im Bereich Großhandel/Logistik bei der Bega-Gruppe. Er ist bei dem Möbelhändler ab dem 1. Mai Geschäftsführer, zusammen mit den bisherigen Geschäftsführern Thorsten Hilpert und Rüdiger Schliekmann.

Johns Nachfolger kommt aus den Reihen der Rewe Group: Neuer CFO wird Martin Czoske. Er ist bislang seit Januar 2020 Holdingleiter Beteiligungsmanagement, M&A und Konzerncontrolling der Gruppe. Czoske wechselt am 1. März zu Toom Baumarkt und tritt seinen neuen Posten nach kurzer Einarbeitung zum 1. April an. Er berichtet dann an René Haßfeld, Bereichsvorstand für das Geschäftsfeld Toom Baumarkt.

Neuer Toom-CFO bringt viel M&A-Erfahrung mit

Czoske arbeitet bereits seit zehn Jahren bei der Rewe Group. Schon vor seiner aktuellen Position als Holdingleiter Beteiligungsmanagement hat er mehrere Jahre lang als Bereichsleiter Beteiligungsmanagement/M&A bei dem Konzern gearbeitet. In dieser Zeit habe er wesentlich an der Entwicklung des Konzernportfolios mitgewirkt, beispielsweise in den komplexen Verhandlungen um Kaiser’s Tengelmann, beim Einstieg bei der Wasgau AG und der Übernahme des Kuoni Reisegeschäftes.

Ende 2016 ging er nach der mehrheitlichen Beteiligung an der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co KG, welche in Norddeutschland die Sky-Supermärkte betrieb, in die dortige Geschäftsführung nach Kiel. Dort baute er die Sky-Supermärkte um und integrierte sie in die Rewe-Gruppe.

Vor seiner Zeit bei Rewe arbeitete der künftige Toom-Finanzvorstand bei einem Beratungshaus und bei Investment Banken. Laut seinem LinkedIn-Profil handelte es sich dabei unter anderem um die WestLB und Sal. Oppenheim.

