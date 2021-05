Unzer stellt Management neu auf

Der Zahlungsdienstleister Unzer (ehemals Heidelpay) stellt sein Management neu auf: Der bisherige CFO Axel Rebien ist zum CEO der Heidelberger ernannt worden, Jacob von Ingelheim kommt als neuer Finanzchef hinzu. Von Ingelheim wird in der Rolle des Chief Financial & Risk Officer (CFRO) künftig vom Standort München aus direkt an Rebien berichten.



Der 40-Jährige gilt als Payment-Experte und kommt von dem schwedischen Erfolgs-Fintech Klarna, wo er zuletzt als Global Analytics Lead sowie als Managing Director für die Gesellschaften Sofort und Billpay tätig war. Zuvor arbeitete Jacob von Ingelheim, der International Management studiert hat, unter anderem bei KPMG sowie der Venture-Capital-Schmiede Rocket Internet.



Aus seiner Zeit bei Klarna und Billpay bringt der neue Unzer-Finanzchef viel Erfahrung im Payment-Geschäft mit. Zu seinen Aufgaben als CFRO bei Unzer zählen neben der Akquise neuer Finanzmittel auch das Risk Controlling sowie die Bereiche Legal und Debt Collection. Damit verschmilzt auch Unzer wie viele Payment-Unternehmen aktuell die Bereiche Finanz- und Risiko-Management.