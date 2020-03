Vibracoustic findet neuen CFO

Obwohl Vibracoustic erst im Jahr 2012 gegründet wurde, hat der Spezialist für Isolations- und Schwingungstechnik schon eine bewegte Geschichte hinter sich: Ursprünglich war Vibracoustic ein Joint Venture von Freudenberg und der skandinavischen Trelleborg-Gruppe, die ihre jeweiligen Geschäftsfelder in diesem Unternehmen bündelten. Es entstand einer der größten Anbieter in diesem Markt mit mehr als 10.000 Mitarbeitern an 43 Produktionsstandorten und einem Umsatz von über 2 Milliarden Euro.

2016 strebten Freudenberg und Trelleborg einen IPO von Vibracoustic an, der von dem damaligen Finanzchef Stefan Eck begleitet werden sollte. Vor allem Trelleborg wollte dies nutzen, um sich aus dem Joint Venture zurückzuziehen. Doch der Börsengang scheiterte, worauf Freudenberg dann im Frühjahr 2016 Trelleborg den 50-prozentigen Anteil für knapp 800 Millionen Euro abkaufte. Auch danach wurde Vibracoustic immer wieder als Börsenaspirant gehandelt. Aber entweder die allgemeine Börsenlage oder die schwierige Situation der Autozulieferer selbst machten die Überlegungen immer wieder zunichte – zuletzt im vergangenen Jahr. Freudenberg zeigte sich aber stets flexibel und tat kund, keine Probleme damit zu haben, noch länger Alleingesellschafter von Vibracoustic zu bleiben.

redaktion[at]finance-magazin.de