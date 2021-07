Warum sich Aufsichtsräte neu erfinden müssen

Wer diese gestiegenen Anforderungen ernstnimmt, muss auch erkennen, dass die Position in einem Aufsichtsgremium nicht für jeden geeignet ist. Wer in einen Aufsichtsrat will, sollte sich einige Fragen ehrlich beantworten: Bin ich nur Fachexperte oder auch ein guter Teamplayer? Ertrage ich konstruktive Kritik? Kann ich meine Kollegen und Kolleginnen in ihrem jeweiligen Fachgebiet challengen? Denke ich cross-funktional? Bin ich mutig genug, eine unbequeme Meinung zu äußern?