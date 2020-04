CFOs erwarten harte Einschnitte durch Corona

Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus prägen den Arbeitsalltag der Finanzchefs in Deutschland. Das zeigen erste Vorab-Ergebnisse des FINANCE CFO Panels, für das die Redaktion in Kooperation mit Horváth & Partners Finanzchefs in Deutschland anonym zu ihrer aktuellen Markteinschätzung befragt hat. Die mehr als 80 teilnehmenden CFOs beantworteten den Fragebogen zwischen dem 9. und 25. März – genau in der Phase, als der Kampf gegen das Coronavirus immer stärkere Auswirkungen auf das Leben in Deutschland nahm.



In einem Punkt waren sich die Teilnehmer einig: Die Corona-Pandemie ist für sie zurzeit die größte Bedrohung für ihr Unternehmen. Das Risiko einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung infolge des Coronavirus gewichten die Finanzchefs im Durchschnitt mit einem Wert von 8,24, wobei der Wert 10 für eine extrem hohe Bedrohung steht. Es ist das erste Mal seit die Frage zu den Risiken 2017 erstmals gestellt wurde, dass die Finanzchefs überhaupt ein Risiko mit einem Wert über 7,10 bewerten. Das Risiko durch Cybercrime-Angriffe – sonst regelmäßig die am meisten gefürchtete Bedrohung – liegt mit einem Wert von 6,69 deutlich dahinter.