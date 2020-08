Ingo Schiller und der Preis des Finanzpolsters

Während sich um den sportlichen Erfolg andere Hertha-Manager kümmern müssen, stehen bei Ingo Schiller andere Dinge auf der Agenda: So halten die Berliner nach der vorzeitigen Trennung von Hauptsponsor Tedi – dessen Vertrag eigentlich noch bis 2021 gelaufen wäre – Ausschau nach einem zahlungskräftigeren neuen Geldgeber. Nachdem man von dem Textil-Discounter rund 7,5 Millionen Euro pro Saison erhalten haben soll, peilt man nun laut „Kicker“ die Marke von 20 Millionen Euro an. In Berlin träumen sie von Weltkonzernen wie Amazon oder Tesla.



Im Mai 2021 kann der Hertha-CFO dann erstmals den von ihm im November 2018 platzierten 40 Millionen schweren Nordic Bond zurückkaufen, was angesichts der aktuellen Liquidität auch geschehen dürfte. Schiller finanzierte mit der Emission der etwas hochwertigen Variante der deutschen Mittelstandsanleihe den Großteil des Rückkaufs der KKR-Anteile.



Um das Jahr 2025 herum ist dann der Bau eines neuen Stadions angedacht, was auch finanziert werden will. Hierfür könnte Schiller abermals auf den Kapitalmarkt zurückgreifen. Daneben sieht der Hertha-Finanzchef interessante Investitionsmöglichkeiten in anderen Feldern, mit dem Ziel, Hertha in Richtung Medienunternehmen weiterzuentwickeln. Dabei wird er ein gutes Händchen brauchen, sind Fußball-Manager bislang doch nicht besonders positiv als Diversifizierer aufgefallen. Schiller tendiert zum Einstieg in den E-Sports-Bereich und zum Aufbau eines klubeigenen Streaming-Kanals. Während anderen Bundesliga-CFOs das Wasser bis zum Hals steht, kann Schiller an der Zukunft bauen.



