Supply Chain Finance in Zeiten von Corona

Während der Krise durch das Coronavirus stellen CFOs, die Liquiditätssicherung an oberste Stelle. Viele Unternehmen nutzen Finanzierungsinstrumente entlang der Lieferkette – doch wie funktioniert Supply Chain Finance in einer Zeit, in der die Lieferkette bei vielen Unternehmen zusammenbricht? Für Finanzchefs dürfte es in nächster Zeit zunächst darum gehen, Kunden und Lieferanten nicht zu verlieren, da viele von diesen ebenfalls dringend Cash brauchen.

Gökhan Yüzgülec, Principal bei der Unternehmensberatung Inverto, prognostiziert: „Die Lieferketten strecken sich so lange, bis sie in die Knie gehen.“ Bei den weniger liquiden Lieferanten würden Produktionsausfälle zu mehr Insolvenzen führen. Als besonders gefährdet sieht er die Elektroindustrie, den Maschinenbau und die Chemiebranche an.