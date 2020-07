In unserem dritten Teil der CFO-Lehren aus der aktuellen Krise geht es darum, mit welchen veralteten Prozessen CFOs in der Finanzabteilung jetzt aufräumen sollten und wie sie das Coronavirus als Chance nutzen können, um mehr zu automatisieren. In unserer Serie, von der wir über den Sommer mehrere Episoden veröffentlichen werden, werfen wir einen Blick in die verschiedenen Ressorts, angefangen mit dem Bereich Strategie, das meist beim CFO selbst liegt.



„Mit Blick auf die Krise hat der CFO gerade einen Balanceakt zu meistern – er muss für eine rigorose Kostenkontrolle für das Unternehmen und seinen Bereich sorgen und gleichzeitig die strategische Weiterentwicklung des Finanzbereichs nicht aus den Augen verlieren“, umreißt Johannes Vogel, Director der Managementberatung Bearingpoint, die aktuelle Herausforderung. Das Schwierige: „Besonders die Weiterentwicklung gestaltet sich deshalb schwierig, weil sie in einer Krise meist in den Hintergrund rückt und nicht ohne Kosten verbunden ist.“ Vor diesem Fehler warnte kürzlich bei FINANCE-TV auch der Unternehmensberater Jan Rodig.