Kommt die Wende bei Distressed-M&A-Bewertungen?

Marktteilnehmer rechnen für dieses Jahr mit einem deutlichen Anstieg an Distressed-M&A-Transaktionen. Das zeigt die Distressed M&A Studie 2021 von Deloitte, deren Ergebnisse FINANCE exklusiv vorab vorliegen. Für die Erhebung wurden mehr als 2.000 Berater, Finanzierer, CROs, Insolvenzverwalter und Investoren zu ihrer Einschätzung zu Trends und Entwicklungen am deutschen Distressed-Markt befragt.



Rund 83 Prozent der Teilnehmer erwarten einen Anstieg der Distressed-Deals am deutschen Markt, 18 Prozent stellen sich sogar auf „deutlich mehr Transaktionen“ ein. Damit hat sich der Anteil derer, die mit deutlich steigender Aktivität rechnen, gegenüber dem Vorjahr von 5 auf 18 Prozent mehr als verdreifacht. Mit weniger Distressed-Deals rechnen dagegen nur rund 7 Prozent.