M&A: Delivery Hero beugt sich Seoul

Delivery Hero setzt auf Singapur

In einem nächsten Schritt will der Berliner Dax-Konzern nun ein neues Joint Venture in Singapur aufstellen, in das er Woowa sowie das verbleibende eigene Asiengeschäft einbringen wird. Südostasien ist eine der wenigen Regionen, in denen Delivery Hero noch tiefrote Zahlen schreibt.



Östberg sieht dort jedoch enorme Chancen, insbesondere in dem bevölkerungsreichen und geografisch kompakten Südkorea: „Der Markt befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und bietet enorme Möglichkeiten, die Kundenbasis zu vergrößern und auch in verwandte On-Demand-Dienste zu expandieren.“ Dazu zählt Delivery Hero zum Beispiel die Lieferung von Alltags- und Hygieneartikeln.



Die Investoren begrüßen offensichtlich das Ende der Hängepartie in Asien. In einer ersten Reaktion sprang der Aktienkurs von Delivery Hero von 118 auf 130 Euro hoch – ein neuer Kursrekord für den Dax-Neuling. Im Lauf des Vormittags gab die Aktie einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, blieb aber solide über der 125-Euro-Marke.



