Woowa-Deal ist Säule der M&A-Strategie

Dieser ist der zentrale Pfeiler in der M&A-Strategie der Berliner – und in seiner Art auch stilbildend für die gesamte Wachstumsstrategie, die auf der Konsolidierung von Märkten nach dem Motto „The winner takes it all“ basiert.



Woowa ist der größte Konkurrent von Delivery Hero in Korea. De facto teilen sich die beiden Bringdienste den dortigen Markt auf, aber sie liefern sich eine beinharte Schlacht um Marktanteile, was bei beiden Unternehmen zu riesigen Werbeausgaben führt. Infolgedessen arbeiten beide Dienste in Korea stark defizitär.