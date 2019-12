Nächste Phase im Osram-Deal eingeläutet

AMS will mit der Übernahme von Osram „gemeinsam einen Photonik- und Sensorikchampion von Weltrang auf den Weg bringen“, betonte AMS-Chef Alexander Everke am Freitag. Wie der Plan hierfür konkret aussieht, will AMS „in Kürze“ bekanntgeben. Auf einige Eckpunkte konnten sich die Vorstände von Osram und AMS immerhin schon einigen. Die Österreicher mussten im Zuge der zweiten Offerte einige Zugeständnisse machen, um sich die Unterstützung der Osram-Führung zu sichern.



So will AMS gemeinsam mit Osram einen Verkauf der Osram-Digitalsparte noch einmal überprüfen. Ursprünglich war geplant, die Sparte ganz oder teilweise zu veräußern. Des weiteren will AMS bis 2022 keine fusionsbedingen Kündigungen zulassen. Auch die Aufteilung der Zentralfunktionen haben die beiden Unternehmen schon vereinbart. Zudem soll eine unabhängige Monitorin die Einhaltung der Zusammenschlussvereinbarung überwachen.



Einen anderen Teil des Osram-Portfolios könnte AMS hingegen auf den Prüfstand stellen: Osram unterhält mit dem Automobilzulieferer Continental ein 50/50-Joint-Venture. Das belastete den Konzern jedoch im vergangenen Jahr. Der Konzern musste deshalb eine Wertberichtigung in Höhe von 171 Millionen Euro vornehmen.



