Osram und Continental ziehen die Reißleine bei Joint-Venture

Der finale Auslöser für diese Entscheidung ist die Coronavirus-Krise: Durch die Pandemie hat sich das Marktumfeld in den vergangenen Monaten erheblich eingetrübt, zudem hat sich die Krise „anders als erwartet entwickelt“, so Osram. Das hat die sowieso schon bestehende Krise in der Automobilindustrie noch weiter verschärft – ein Effekt, den auch das Joint-Venture über eine rückläufige Nachfrage gespürt haben dürfte.



Continental findet sogar noch deutlichere Worte: Der Automobilzulieferer rechnet nicht vor dem Jahr 2025 mit einer Rückkehr der weltweiten Fahrzeugproduktion auf das Vorkrisenniveau von 2017. Daher lassen sich „die einstigen gemeinsamen Erwartungen an das profitable Wachstum des Gemeinschaftsunternehmens nicht mehr realisieren.“