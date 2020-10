Software AG: „Gutes Dealsourcing muss auch pragmatisch sein“

Herr Meyer, Sie arbeiten seit zwölf Jahren bei der Software AG im M&A-Bereich und haben in dieser Zeit beobachtet, wie sich die Unternehmensstrategie stetig gewandelt hat. Wo steht die Software AG heute strategisch – und welche Rolle spielt M&A dabei?



Wachstum ist für die Software AG schon immer ein wesentlicher Faktor der Unternehmensstrategie gewesen. Vor etwa zwei Jahren haben wir mit „Helix“ unsere neue Strategie vorgestellt, die die Transformation zu Cloud- und Subskriptionsmodellen vorsieht und das Unternehmen zu nachhaltigem, profitablem Wachstum führen soll. Dabei ist M&A für uns ein wichtiges Mittel, um unser Wachstum darüber hinaus zu beschleunigen.



Wer Zukäufe so weit oben auf der Prioritätenliste wie Sie stehen hat, muss M&A-Projekte mit der nötigen Planung und Disziplin angehen. Besonders in der Software-Branche dürfte das Dealsourcing herausfordernd sein: Die wirklich attraktiven Assets liegen nicht gerade auf der Straße – oder sind fast unbezahlbar.



Unser Dealsourcing-Prozess hat sich in den vergangenen Jahren gut eingespielt. Zuerst machen wir uns ein Bild des Marktes: Welche Bedürfnisse haben unsere Kunden und wie können wir diese Bedürfnisse stillen? Brauchen wir dafür innovative Produkte oder Technologien, die wir über Zukäufe ins Unternehmen holen können? Wie schätzen wir die zukünftige Marktentwicklung ein? Und zuletzt: In welchen Segmenten sehen wir Potential, um über M&A Marktanteile hinzuzugewinnen?



Diese Fragen besprechen Sie dann in Ihrem M&A-Team?



Nicht nur. Natürlich diskutieren wir mögliche Deals zunächst in unserem Kernteam, das inklusive mir aus drei Mitgliedern besteht. Aber vor allem unsere Produkt- und Vertriebskollegen fragen wir nach ihrem Feedback zu unseren Ideen, denn schließlich sind sie es, die am Ende von den erwarteten Synergien profitieren.