ThyssenKrupp: Staatsbeteiligung oder Ausverkauf?

Der Stahlkonzern betonte zudem, dass die Verhandlungen mit Liberty Stell nicht exklusiv seien. Es gebe keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande komme. Dem „Spiegel“ zufolge sollen neben Liberty Steel auch noch andere Parteien ein Auge auf das Stahlgeschäft geworfen haben. Neben der indischen Tata-Gruppe sei dies der schwedische SSAB-Konzern. Tata würde damit einen zweiten Anlauf unternehmen – das geplante Joint Venture scheiterte schließlich an erheblichen Kartellauflagen.

Liberty Steel will mit dem Deal, der von der Investmentbank Rothschild organisiert wurde, das eigene Stahlgeschäft stärken und vor allem die Synergien nutzen. Liberty Steel verfügt nach eigenen Angaben mit 30.000 Mitarbeitern über eine Produktionskapazität von 18 Millionen Tonnen und hat Erfahrung mit der Sanierung von Stahlwerken. Gegenüber dem „Spiegel“ sagte Liberty-CEO Sanjeev Gupta, er habe vor fünf Jahren damit begonnen, marode Stahlwerke in Großbritannien zu kaufen. Dasselbe habe er in Europa, Australien und in den USA gemacht.

Die Aktionäre jedenfalls begrüßen den möglichen M&A-Deal: Die Aktie machte im frühen Handel einen deutlichen Kurssprung von rund 23 Prozent auf 5,13 Euro. Zuletzt litt das Papier wegen der negativen Geschäftsentwicklungen unter heftigen Kurseinbrüchen. Allein im bisherigen Jahresverlauf büßte das Papier rund 60 Prozent ein.