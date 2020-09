DPE schließt Milliarden-Fonds trotz Corona

An diesem Anlagefokus hat sich auch durch die Coronavirus-Krise nichts geändert, betont die DPE – und verweist auf die gute Entwicklung der eigenen Portfoliounternehmen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Unternehmen, in die wir investiert haben, gut durch die Corona-Zeit kommen – aufgrund der Auswahl und unserer intensiven Unterstützung des Managements“, so Partner Marc Thiery. „Es dürfte in Europa einzigartig sein, dass wir aufgrund der positiven Entwicklung unserer Portfoliounternehmen im ersten und zweiten Quartal sogar Unternehmenswerte zuschreiben konnten.“



Die Coronakrise hatte viele Private-Equity-Investoren im Frühjahr noch in Schockstarre versetzt, doch inzwischen wagen sich immer mehr Finanzinvestoren wieder an Deals – darunter auch die DPE, die mit drei Deals im zweiten Quartal auftrumpfte.



Seit 2007 hat sich die DPE nach eigenen Angaben an 30 Unternehmen beteiligt und über 70 Folgeinvestitionen getätigt. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum lag über das gesamte DPE-Portfolio hinweg bei 20 bis 25 Prozent, so die DPE. Zu den prominenten deutschen Investments gehören unter anderem der Druckerspezialist SLM Solutions oder der Sensorspezialist First Sensor. SLM Solutions brachte die DPE im Jahr 2014 an die Börse. Den First-Sensor-Anteil veräußerte die DPE im vergangenen Jahr an den Wettbewerber TE Connectivity.