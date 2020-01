Florian Kawohl wird Managing Director bei HIG Bayside Capital

Der Finanzinvestor HIG Capital hat mit Florian Kawohl einen neuen Managing Director für die Tochtergesellschaft Bayside Capital bekannt gegeben. Kawohl wird vom einzigen Standort in Deutschland, Hamburg, sowie von London aus arbeiten. Die Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft ist auf Distressed Debt Investing spezialisiert. Insgesamt beschäftigt Bayside Capital neun Managing Director in Miami, Boston, News York, London, Hamburg und Madrid.



Bei Bayside Capital soll er das Geschäft mit den notleidenden Finanzierungen vor allem in Europa verstärken: „Ich bin überzeugt, dass Florian entscheidend zum weiteren Wachstum der Bayside-Aktivitäten in Europa beitragen wird“, kommentiert Duncan Priston, Managing Director und Co-Head von Bayside Capital in Europa, die Personalie.



Er ist in alle Aspekte des Investitionsprozesses, von der Entstehung und dem Research bis zur Strukturierung und Ausführung, involviert, heißt es über ihn. Im Zuge der sich abkühlenden Konjunktur verstärken sich aktuell immer mehr Investoren und Beratungsgesellschaften mit Restrukturierungsspezialisten.