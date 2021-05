HgCapital bläst IPO von MeinAuto ab

Die Mittelverwendung der IPO-Erlöse hatte MeinAuto schon fest eingeplant. Mindestens 150 Millionen Euro an frischem Kapital sollten MeinAuto für die weitere Expansion des Geschäfts zufließen. Geplant waren unter anderem Investitionen in Online-Marketing und Branding sowie in die Erweiterung des Fahrzeugpools. Zudem wollte MeinAuto einen Teil der Einnahmen für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten nutzen.



Die übrigen Erlöse sollten an HgCapital gehen. Nach dem Börsengang wäre der Finanzinvestor noch mit rund 65 Prozent an der Online-Plattform beteiligt geblieben und hätte die restlichen Anteile nach und nach über den freien Markt veräußern können. Komplett vom Tisch ist der Börsengang aber nicht: Sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren, will Hg den IPO wieder ins Visier nehmen.



