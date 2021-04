Finanzinvestor Cinven bringt Synlab an die Börse

Nach dem IPO von Friedrich Vorwerk steht nun der nächste Börsengang eines Private-Equity-finanzierten Unternehmens an: Der Finanzinvestor Cinven will Synlab an die Börse bringen. Das teilte Synlab heute mit. Der IPO soll noch im zweiten Quartal dieses Jahres über die Bühne gehen. Die Aktien sollen im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.



Synlab ist ein klinischer Labor- und medizinischer Diagnostikdienstleister und führt derzeit zum Beispiel auch Corona-Tests durch. Die Laborkette war nach eigenen Angaben der erste Labordienstleister in Europa, der PCR-Testungen auf das Coronavirus im industriellen Maßstab anbot. Im vergangenen Jahr erzielten die Münchener nach eigenen Angaben einen Umsatz von über 2,6 Milliarden Euro mit 20.000 Mitarbeitern. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag bei 679 Millionen Euro.



Für den geplanten Börsengang sind auch schon eine Reihe an Beratern mandatiert: Goldman Sachs und J.P. Morgan begleiten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Jefferies und Unicredit sind Joint Bookrunners. Co-Lead Managers sind Crédit Agricole CIB und Natixis. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Synlab-Gesellschafter.