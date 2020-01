Private-Equity-Manager bangen um ihre Renditen

Der Abschwung frisst sich in die Private-Equity-Portfolios hinein: Fast 80 Prozent der Private-Equity-Manager gehen davon aus, dass die Rezession in der deutschen Industrie ihre Renditen spürbar schmälern wird. So lautet die ziemlich klare Botschaft von rund 50 deutschen Private-Equity-Managern, die FINANCE im Rahmen des FINANCE Midmarket-Private-Equity-Monitors im Dezember im Auftrag der DBAG anonym zu aktuellen Marktentwicklungen befragt hat.

Die Optimisten sind im deutschen Private-Equity-Lager inzwischen rar gesät: Nur jeder Zehnte glaubt, das eigene Portfolio unbeschadet durch die Industrierezession steuern zu können – und das dürften überwiegend spezialisierte Fonds sein, die ein starkes Übergewicht im Healthcare und/oder IT-Sektor haben – zwei Branchen, die nicht so anfällig für konjunkturelle Schwankungen sind.