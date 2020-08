Auch K+S sichert sich KfW-Kredit

Ebenfalls auf der Agenda von CFO Boeckers steht das Heben von Synergien in Produktion, Logistik, Einkauf, Vertrieb und Marketing. Ab 2021 will K+S hier mehr als 150 Millionen Euro jährlich einsparen. Der Konzern sieht sich auf „einem sehr guten Weg“, dieses Ziel zu erreichen.



Alle Maßnahmen zusammengenommen sollen die Verschuldung des Konzerns bis Ende 2021 um „deutlich mehr als 2 Milliarden Euro“ senken, kündigt das Unternehmen an. Damit seien auch die Voraussetzungen für ein stabiles Crossover-Rating – also ein Rating im Bereich zwischen BBB und BB – gegeben. Derzeit liegt das Rating von S&P bei B mit negativem Ausblick.



Bis es aber soweit ist, fallen noch eine Reihe an weiteren Restrukturierungsausgaben an. Für das Gesamtjahr 2020 rechnet K+S daher mit Einmalaufwendungen für die Restrukturierung in Höhe von 40 Millionen Euro, die die Ebitda-Prognose dementsprechend auf 480 Millionen Euro drücken würden (Vorjahr: 640 Millionen Euro).



Trotz der Auswirkungen der Coronakrise erwarten die Kasseler aber einen bereinigten Free Cashflow „mit einem in etwa ausgeglichenen Wert“. Derzeit beträgt der bereinigte Free Cashflow 161 Millionen Euro. Zudem sollen die Effekte der Sparmaßnahmen die Corona-bedingten Effizienzverluste „in etwa kompensieren“.



