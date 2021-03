„Eigenkapitallücke von bis zu 600 Milliarden Euro“

Die Association for Financial Markets in Europe (AFME), eine Lobbyorganisation für Unternehmen aus der Finanzbranche, warnt vor einer immensen Eigenkapitallücke, die die Erholung der Wirtschaft nach der Coronakrise gefährden könnte. Der Verband hat diese Frage gemeinsam mit PwC in einer Studie untersucht. AFME-Chef Adam Farkas erklärt im FINANCE-Interview, wo die größten Gefahren liegen und wie ein europäischer Markt für Hybridkapital das Schlimmste noch verhindern könnte.



Herr Farkas, Sie sind Mitautor einer aktuellen Studie, die vor einem massiven Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in den kommenden Monaten warnt. Was veranlasst Sie zu der Sorge?

Wir sehen dieses Risiko als eine Spätfolge der Coronakrise. In den vergangenen Jahren haben wir bei vielen Unternehmen sehr stabile Unternehmensbilanzen gesehen, aber das hat sich 2020 gedreht. Wir haben in einer aktuellen Umfrage festgestellt, dass 10 Prozent der europäischen Unternehmen nur noch über Barreserven für die nächsten sechs Monate verfügen. Das kann sehr schnell zu einem massiven Problem werden. Es könnte einen signifikanten Anstieg der Insolvenzen im ersten Halbjahr verursachen.