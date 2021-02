Großinsolvenzen erreichen 2020 Langzeithoch

Von den 175 im vergangenen Jahr beantragten Großinsolvenzen ist rund die Hälfte bereits wieder abgeschlossen. Allein 45 Unternehmen wurden über Distressed M&A im Rahmen einer übertragenden Sanierung an neue Eigentümer gegeben, darunter auch der Grillhersteller Landmann, der innerhalb von zwei Monaten nach Insolvenzantrag an die DS Holding übertragen wurde. 18 Unternehmen wurden über einen Insolvenzplan saniert. In die Liquidation gingen bislang 23 Unternehmen, zwei Insolvenzanträge wurden abgelehnt oder zurückgenommen.



Für 87 Unternehmen muss noch eine Lösung gefunden werden. Zudem sind noch zwölf Verfahren aus dem Jahr 2019 sowie drei Insolvenzverfahren aus dem Jahr 2018 nach wie vor nicht abgeschlossen.



sabine.reifenberger[at]finance-magazin.de