Eintracht Frankfurt sichert sich 22 Millionen Euro

Der Geldsegen kommt zu einem wirtschaftlich heiklen Zeitpunkt. Nach mehreren Rekordjahren hintereinander legte der Verein vor zwei Jahren ein großes Investitionsprogramm in den Kader, vor allem aber in die Infrastruktur auf. Gerade werden für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag ein neues Trainingsgelände und eine neue Geschäftsstelle gebaut. Die coronabedingten Einnahmeausfälle dürften die Eigenkapitalbasis, die sich 2019 noch auf fast 68 Millionen Euro verdoppelt hatte, jedoch schwer in Mitleidenschaft gezogen haben. Doch anders als der Krisenklub Schalke 04 hält die Eintracht an ihrem Ausbauprogramm fest. Schalke hingegen hat sein Infrastrukturprojekt „Berger Feld“ vor wenigen Tagen abgebrochen, um sich finanziell über Wasser zu halten.



In Frankfurt kündigen sich jedoch erhebliche Zusatzeinnahmen für die kommende Saison an. Die Mannschaft steht auf Platz 4 der Bundesligatabelle. Dieser Platz würde zur Teilnahme an der Champions League berechtigen. Zudem rechnet die Vereinsführung mit einer Rückkehr der Zuschauer in der kommenden Saison.



