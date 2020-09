Green-Finance-Markt entwickelt sich weiter

Auch der deutsche Green-Finance-Markt geht mit dem Trend mit: Insgesamt landet Deutschland mit 21 Prozent im bisherigen Jahr auf Platz 2 der aktivsten europäischen Green-Finance-Emissionsländer. Die Spitze dagegen belegt Frankreich mit 23 Prozent, auf Platz 3 ist die Niederlande mit 8 Prozent.

Schaut man sich die Zahlen für den deutschen Markt genauer an, sieht man, dass – wie auch in ganz Europa – die Förder- und Entwicklungsbanken sowie Geschäftsbanken ganz vorne mitmischen. Deren Anteil am gesamten deutschen Neugeschäft mit nachhaltigen Finanzierungen liegt aktuell bei rund 44 Prozent. Insgesamt gab es in Deutschland in diesem Jahr nachhaltige Finanzierungen über 30 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 83 Prozent. Damit hat der Markt bereits das Volumen des Gesamtjahres 2019 deutlich überschritten.