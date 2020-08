Finanzierungen: Ista, Siemens Energy, Omio

Tui bittet die Gläubiger seiner 300-Millionen-Euro schweren Anleihe, die im Oktober 2021 ausläuft, um Unterstützung. Die Inhaber des mit 2,125 Prozent verzinsten Papiers sollen demnach einer Änderung der Anleihebedingungen zustimmen. Diese Zustimmung ist für den Reisekonzern von großer Bedeutung, ansonsten könnte das vor wenigen Wochen vereinbarte staatliche Stabilisierungspaket über 1,2 Milliarden Euro platzen. Die Hannoveraner konkretisieren, dass die Gläubiger der Aussetzung einer festgeschriebenen Begrenzung der Finanzverschuldung von Tui zustimmen müssen. Die Abstimmung soll zwischen dem 4. und 8. September stattfinden.



Der Autozulieferer Schaeffler plant die Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. September soll demnach über die Schaffung von genehmigtem Kapital für die Platzierung von bis zu 200 Millionen neuen Vorzugsaktien abgestimmt werden. Das zu beschließende genehmigte Kapital hat eine Laufzeit von fünf Jahren, wie Schaeffler mitteilt. Die Herzogenauracher wollen mit der Transaktion ihre Kapitalbasis stärken, um ihre Transformation weiter voranzutreiben und Wachstumschancen zu nutzen. Zudem soll der Streubesitz der Schaeffler-Aktie erhöht werden.



TAG Immobilien hat Wandelschuldverschreibungen über 470 Millionen Euro platziert. Die Papiere haben eine Laufzeit bis August 2026, der Zinskupon liegt bei 0,625 Prozent, die Wandlungsprämie bei 35 Prozent. Das Unternehmen hat zudem eine ausstehende Wandelanleihe zum Teil mit einem Gesamtnennbetrag von 131 Millionen Euro zurückgekauft. Goldman Sachs International und Jefferies agierten als Joint Global Coordinators und zusammen mit Société Générale als Joint Bookrunner bei der Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen. Im Rahmen des Rückkaufs der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen fungierten Goldman Sachs International, Jefferies und Société Générale als Joint Dealer Managers. Victoriapartners beriet TAG Immobilien als Financial Advisor.



Infraleuna, Eigentümer und Betreiber der Infrastruktureinrichtungen am Chemiestandort Leuna, hat eine strukturierte Finanzierung über insgesamt 214 Millionen Euro abgeschlossen. Die besicherten und syndizierten Darlehen will das Unternehmen vor allem für den Ausbau und die Modernisierung eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks sowie für die Umsetzung weiterer Infrastrukturprojekte verwenden. Die Commerzbank fungiert bei der Transaktion als Bookrunner & Mandated Lead Arranger, Kreditgeber und Konsortialagent. Sicherheitsagent ist die Commerzbank Finance & Covered Bond und als Mandated Lead Arranger agiert die Postbank. Rechtlich werden die Banken von der Kanzlei White & Case (Federführung: Florian Degenhardt) beraten.



Der Chemiekonzern BASF erhält frisches Kapital vom Bund und dem Land Brandenburg. Für den Bau einer Batteriematerialienfabrik in der Lausitz wurde ein entsprechender Förderbescheid über 175 Millionen vereinbart. 50 Millionen Euro der Summe kommen dabei von dem Land Brandenburg.