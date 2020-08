Siemens Energy setzt auf milliardenschweren ESG-linked Loan

Die Abspaltung der Energietechniksparte ist Teil des umfassenden Konzernumbaus bei Siemens. Auch die Antriebssparte Flender soll an die Börse. Siemens Healthineers ist es bereits seit 2018. Anders als bei dem bereits abgespaltenen Medizintechnikgeschäft will der Konzern bei dem Energiegeschäft aber keine Mehrheit behalten. Im Zuge des Börsengangs sollen etwa 55 Prozent der Anteile an die Siemens-Aktionäre abgespalten werden. Siemens selbst wird rund 45 Prozent behalten, seinen Anteil in den folgenden Monaten dann aber weiter reduzieren. 9,9 Prozent davon sollen im Pensionsfonds des Konzerns liegen.



In dem neuen Konzern wird das globale Energiegeschäft des Siemens-Konzerns inklusive der Beteiligung an der Windenergie-Tochter Siemens Gamesa gebündelt sein. Der neue Konzern beschäftigt rund 90.000 Mitarbeiter. Siemens trennt sich in dem geplanten Spin-off von rund einem Drittel seines Umsatzes – Siemens Energy erwirtschaftet zuletzt rund 29 Milliarden Euro.



