Traton setzt bei erstem Konsortialkredit auf Nachhaltigkeit

Doppeldebüt für Traton: Der LKW-Hersteller schließt seinen ersten eigenständigen Konsortialkredit ab – und integriert zugleich eine Nachhaltigkeitskomponente in den Kredit. Der ESG-linked Loan hat ein Volumen von 3,75 Milliarden Euro und läuft drei Jahre, teilt das Unternehmen mit. Nach dem Ende der Laufzeit hat Traton die Option, den Kredit zweimal um jeweils ein Jahr zu verlängern. Mit der nachhaltigen Transaktion schließt sich der LKW-Hersteller dem Green-Finance-Trend an, der sich trotz Coronakrise weiter fortsetzt.



Die Marge des Kredits hat Traton an sein ESG-Rating gekoppelt. Verbessert sich die Bewertung, sinken die Kosten und umgekehrt. Traton hat sich beim Abschluss des nachhaltigen Kredits aber viel Spielraum gesichert: Das Unternehmen kann das ESG-Rating auch noch durch individuell vereinbarte Nachhaltigkeitskennzahlen ersetzen.